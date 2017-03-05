عائلة حامد العابد الذي أصيب على متن القارب قبل نحو شهر: لا نعلم عنه أي شيء

2017-03-05 - 11:14 م

مرآة البحرين: أكدت عائلة المصاب حامد جاسم العابد أنها لم تتلق أية معلومات بشأن وضعه الصحي منذ إصابته قبل نحو شهر عندما فتحت قوات خاصة النار على قارب كان يقله إلى جانب 9 آخرين.

وأصيب العابد إلى جانب أخيه محمد على متن القارب الذي لاحقته قوات خاصة (9 فبراير/ شباط 2017) وقتلت على متنه الشهداء رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف.

وأشارت العائلة إلى أن حامد هو "الوحيد من بين المعتقلين، الذي لم يرد منه أي اتصال ولا يعرف عنه أي خبر عدا إصابته الخطيرة بالرصاص الحي". وأفاد محمد في اتصال هاتفي أنه شاهد أخاه ينزف بغزارة في المستشفى العسكري حيث كان يرقد بسرير إلى جانبه".

وأضاف "سمعتهم يصرخون عمليات عمليات دون أن أتمكن بعدها من التعرف على وضعه الصحي".

وأكدت العائلة أنها قامت بالاستفسار من المستشفى العسكري وجميع المستشفيات والمراكز الأمنية إلا أنهم ينكرون معرفتهم به.