المعتقل من على متن القارب أحمد الملالي مصاب بطلق ناري ولم تفصح "الداخلية" عن إصابته
2017-03-06 - 12:37 ص
مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ الأحد (5 مارس/ آذار 2017) إن أحمد عيسى الملالي (23 عاما) مصاب بطلق ناري وكسور متفرقة.
وكان الملالي من بين 10 أشخاص هاجمت قاربهم قوات خاصة في عرض البحر، قالت وزارة الداخلية إنهم كانوا يحاولون الفرار من البلاد (9 فبراير/ شباط 2017)، ما أدى لاستشهاد رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف، وإصابة حامد العابد وشقيقه محمد العابد.
ولم تذكر السلطات حينها إصابة الملالي.
وقالت الصايغ عبر حسابها على تويتر "أحمد عيسى الملالي بعد 23 يوما من الاحتجاز في مبنى التحقيقات أفاد بإصابته بعيار ناري و كسور متفرقة".
ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأهالي المعتقلين على متن القارب من الالتقاء بهم.
وأكدت عائلة المصاب حامد العابد أنها لا تعلم عنه أي شيء ولم تسمح له السلطات بالاتصال بعائلته، وأفاد أخوه محمد، عندما كان يتلقى العلاج، أنه شاهده ينزف بغزارة في المستشفى العسكري.
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