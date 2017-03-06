السجن 3 سنوات لأربعة مطلوبين «متهمين بإخفاء أنفسهم» ولخامس متهم بإخفائهم في شقة بقلالي

2017-03-06 - 12:37 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 3 سنوات لمتهم بإخفاء 4 مطلوبين في قضية تفجير الدير، كما حكمت المحكمة على الأربعة المطلوبين بالسجن 3 سنوات بتهمة "إخفاء أنفسهم".

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المتهم الأول وفي غضون فبراير/ شباط 2016، أخفى بنفسه المتهمين من 2 حتى 5 والذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض من السلطة المختصة مع علمهم بذلك. كما أن المتهمين من 2 حتى 5 اشتركوا مع الأول بإخفاء أنفسهم بواسطة غيرهم مع علمهم بصدور أوامر قبض بحقهم من السلطة المختصة.

وتم ضبط المتهمين بموجب تحريات دلت على أن المتهم الأول قام بإيواء المتهمين في شقة خاصة به في قلالي، وبناءً على التحريات صدر أمر ضبط وإحضار إذن وتمت مداهمة الشقة المؤجرة من قبل زوجة الأول.

والمطلوبون متورطون في قضية مقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير إثر تفجير قنبلة محلية الصنع بالدير. وقد اعترف المتهم الأول بأن ابن عمه أبلغه أن لديه أشخاصاً يريد أن يمكثوا في شقته، فلم يمانع وقد علم بأسمائهم حين التقى بهم.