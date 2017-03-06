استمرارا في القضاء على مؤسسات المجتمع المدني ... «العمل» تتجه لحل 3 جمعيات أهلية

2017-03-06 - 12:50 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، أن وزارة العمل تتجه لحل 3 جمعيات أهلية "لعدم فعاليتها"، استمراراً في قضاء السلطات على مؤسسات المجتمع المدني.

ولم تشر الصحيفة إلى أسماء الجمعيات التي من المرتقب حلها خلال الأيام القادمة.

والعام الماضي حلت وزارة العمل (11 جمعية أهلية)، أبرزها أكبر جمعية دينية للطائفة الشيعية «جمعية التوعية»، كما حلت جمعية «الرسالة» الشيعية، وجمعيات أخرى، فيما حل القضاء بناء على شكوى من وزارة العدل، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة، وأسقطت الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وأحالته للمحاكمة.

وأدت هذه الخطوات لانتقادات حادة من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، أبرز حليف للبحرين، لكن السلطات استمرت في تضييقها على المجتمع المدني والأغلبية الشيعية.