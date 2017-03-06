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الداخلية: العمل بالنقطة الواحدة على جسر الملك فهد لن يتم تطبيقه اليوم بسبب "إجراءات فنية" متبقية
2017-03-06 - 1:23 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية أن البدء بالعمل بشكل تجريبي لتطبيق نظام النقطة الواحدة على جسر الملك فهد، والذي كان من المفترض أن يتم اليوم 6 مارس/آذار 2017، لن يتم، وذلك نظراً لتبقي بعض الإجراءات الفنية المتبقية.
وفي بيان للداخلية، أكدت أن اجتماعا عقد أمس بمبنى شئون الجمارك برئاسة رئيس الجمارك أحمد بن حمد آل خليفة مع الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة أحمد بن عيسى آل خليفة، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سلمان بن محمد آل خليفة، ومدير مديرية شرطة جسر الملك فهد العقيد خالد ربيعة سنان، وعدد من المعنيين بوزارة الداخلية وذلك للوقوف على آخر المتطلبات الإجرائية والتقنية بشأن البدء الفعلي لتطبيق نقطة الدخول الواحدة عبر المسار الخاص في جسر الملك فهد.
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