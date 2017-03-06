السفير الألماني ينفي امتلاكه معلومات عن بحريني متهم بالإرهاب ومتواجد في بلاده: «كل ما أعرفه هو ما أعلنته السلطات البحرينية»

2017-03-06 - 1:26 م

مرآة البحرين: نفى السفير الألماني لدى البحرين الفريد سيمز بروتس، وجود أية معلومات لديه عن تواجد بحريني في ألمانيا، تتهمه السلطات البحرينية بقضايا إرهابية.

وفي تصريح لصحيفة الأيام المحلية، أوضح السفير الألماني أنه لا يستطيع الجزم "هل هذا الشخص موجود فعلاً في ألمانيا"، دون التحقق من ذلك عبر السلطات الأمنية المختصة في بلاده، مؤكداً أن كل ما يعرفه، هو ما أعلنته السلطات البحرينية.

وأضاف "نحن مهتمون بالأمر وبالطبع ستتولى الجهات المختصة في ألمانيا تحرياتها حول ذلك، كما أن السلطات البحرينية على تواصل مع الجهات المعنية في ألمانيا".

وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت عن كشفها تنظيماً إرهابياً من 54 مواطناً، بينهم مواطن مقيم في ألمانيا.