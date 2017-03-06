ملك البحرين أجرى اتصالا بأمير قطر أثناء تواجد ولي العهد في الدوحة

2017-03-06 - 1:38 م

مرآة البحرين: أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفياً بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال تواجد ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في الدوحة، على رأس وفد حكومي رفيع.

وققالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أن الملك أجرى الاتصال للإعراب عن "خالص الارتياح للنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لبلده الثاني قطر منذ أيام".

وقبل أيام غادر رئيس وزراء البحرين لقطر، في الوقت الذي غادر فيه ولي عهد البحرين إلى الكويت، ويعتقد أن تكون هذه الزيارات طلباً لمساعدات مالية، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ 6 أعوام، وبعد تسجيل ميزانية البحرين عجزاً، وارتفاع الدين العام إلى ما يقرب 10 مليارات دينار.