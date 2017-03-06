2017-03-06 - 4:36 م

مرآة البحرين: أكد أعضاء بارزون في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أن طلب وزارة العدل حل الجمعية وسام يؤكد أن وعد كانت صادقة مع جماهيرها وأنها لم تساوم على حقوق الشعب.

المعارض إبراهيم شريف عضو اللجنة المركزية بالجمعية قال إن "وعد ليست حائطا ليزال، ولا جواز سفر ليصادر"، مؤكدا أن "المعارضة الوطنية تاريخ ونضال ومطالب مشروعة وتضحيات محفورة في ذاكرة الوطن".

يوسف الخاجة قال عبر حسابه في تويتر "تهديدكم لنا بالحل وسام على صدورنا ونعتز بأننا كنا صادقين مع جماهيرنا ووقفنا وضحينا من أجل حرية وكرامة شعبنا ولم نساوم على حقه في عيش كريم".

أما أحمد الغسرة فعلق على بيان وزارة العدل بالقول "تصحيح المسار السياسي يعني جعل جميع الأصوات تطبل، لا يوجد مسار آخر غير التطبيل والبصم".