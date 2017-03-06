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رويترز: وزارة العدل البحرينية تسعى لحل جماعة معارضة

2017-03-06 - 4:58 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نيتها رفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

وذكرت الوكالة أن الدعوى سترفع "في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل."

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