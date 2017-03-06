مركز البحرين: اعتقال 28 مواطنا بينهم امرأة خلال أسبوع… وحكمين بالمؤبد

2017-03-06 - 11:10 م

مرآة البحرين: قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان محمد سلطان إن السلطات البحرينية اعتقلت 28 مواطنا بينهم 5 أطفال وامرأة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح سلطان أن الاحتجاجات مازالت مستمرة في البحرين، فقد تمكن مركز البحرين لحقوق الإنسان من رصد 129 احتجاجا في 40 منطقة متفرقة، مشيرا إلى أن السلطات واجهت 29 منها برصاص "الشوزن الانشطاري" المحرم دوليا وبقنابل الغاز الأمر الذي تسبب باختناقات عديدة في منازل المواطنين، وإصابة عدد منهم باصابات مباشرة عبر سلاح الشوزن أو عبوات الغاز المسيلة للدموع (CS4) التي صوبت بشكل مباشر تجاه المتظاهرين بهدف إصابتهم.

وذكر سلطان أنه وخلال الأسبوع الماضي حكم على 19 متهما في 6 قضايا ذات دوافع سياسية من خلال المحاكم الابتدائية والاستئناف، وإسقاط جنسية 8 مواطنين إضافة إلى حكمين بالسجن المؤبد.