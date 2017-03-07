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طوابير ازدحام شارع البديع امتدت لأكثر من 4 كيلومترات... ومدة الانتظار تجاوزت الساعتين
ازدحامات مرورية خانقة في شارع البديع بسبب التواجد الأمني المكثف وحصار الدراز (5 مارس 2017)
2017-03-07 - 11:34 ص
مرآة البحرين: قال مواطنون الثلاثاء (7 مارس/ آذار 2017) إنهم وقفوا في طوابير شارع البديع لأكثر من ساعتين، مشيرين إلى أن السلطات تتعمد افتعال الازدحام المروري منذ ما يقارب الشهر.
وأكد المواطنون أن نقطة التفتيش التي وضعتها السلطات الأمنية بعد دوار القدم مباشرة تتعمد تعطيل الحركة المرورية، مؤكدين أن الازدحامات امتدت لأكثر من 4 كيلو مترات.
وتأخر المئات من الطلاب والموظفين عن الوصول إلى مدارسهم وأعمالهم، فيما نقلت صحيفة "الوسط" عن شاهد عيان قوله "إن سيارة إسعاف اضطرت للسير على الرصيف".
ونصبت وزارة الداخلية منذ نحو شهر نقطة تفتيش بحجة البحث عن مطلوبين، ويقول شهود عيان أنها تتعمد تعطيل حركة المرور في أوقات الذروة.
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