حملة مداهمات في سترة فجرا... واعتقال 6 أشخاص بينهم طفل

اعتقلت السلطات الأمنية فجر اليوم عدداً من المواطنين بينهم الطفل جاسم البصري (الصورة)

2017-03-07 - 11:41 ص

مرآة البحرين: شنت قوات الحكومة فجر الثلاثاء (7 مارس/ آذار 2017) حملة مداهمات واسعة في جزيرة سترة لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لاعتقال 6 أشخاص على الأقل.

وداهمت قوات كبيرة منزل الطفل جاسم البصري (15 عاما) واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما اعتقلت الشاب يوسف حسن خميس ومحمود الصفار.

وورد اتصال من معتقلي فجر أمس سلمان عبدالله، محمد عيسى رضي وعلي عبدعلي خضير أكدوا فيه أنهم محتجزون في مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية (المخابرات).