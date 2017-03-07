2017-03-07 - 12:20 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الثلاثاء (7 مارس/ آذار 2017) عن 6 أشخاص كانت اعتقلتهم على خلفية حادثة هروب معتقلين من سجن جو المركزي في البحرين مطلع العام الجاري.

وأفرجت السلطات عن السيد جواد الموسوي ونجله السيد هادي، أحمد الغسرة (شيق الشهيد رضا الغسرة)، صادق عبدالعزيز فتيل، علي عبدالجليل فتيل ويعقوب يوسف الغانمي.

وكانت السلطات قد شنت حملة اعتقالات واسعة في منطقة بني جمرة عقب الإعلان عن تمكّن 10 معتقلين من الفرار من السجن المركزي في جو.