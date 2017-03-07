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البحرين: وقف سجن سيدة سنة كاملة لحين قضاء زوجها حكما مماثلا
نساء يشاركن في مسيرة احتجاجية سلمية في السنابس (24 فبراير 2017)
2017-03-07 - 12:39 م
مرآة البحرين: قرر قاضي تنفيذ العقاب إبراهيم الزايد وقف تنفيذ عقوبة السجن سنة لسيدة بحرينية تم إدانتها بإيواء ابن شقيقها المحكوم بقضايا سياسية، لحين انتهاء الزوج من تنفيذ ذات العقوبة بذات القضية.
وجاء القرار بعد إدانة الزوجين بإخفاء محكوم بالسجن 10 سنوات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات واتهامه بمهاجمة مركز شرطة.
والزوجان لديهم 6 أبناء أحدهم رضيع، وجاء في نص القانون البحريني "إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في دولة البحرين".
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