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إيران تنصح الحكومة البحرينية بالتعامل مع شعبها بصدق وعدل بدل الإصرار على الإجراءات الأمنية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
2017-03-07 - 12:55 م
مرآة البحرين: نصحت الخارجية الإيرانية، حكومة البحرين بالتعامل مع شعبها بصدق وعدل بدلاً من الإصرار على اتخاذ الإجراءات الأمنية التي وصفتها بـ "البالية".
كلام الخارجية الإيرانية جاء على لسان المتحدث الرسمي بهرام قاسمي (6 مارس/آذار 2017) رداً على اتهامات بحرينية لبلاده بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال قاسمي أن "إسقاط التهم على الآخرين والتنصل من المسؤوليات، صفة مشتركة لجميع الأنظمة القمعية التي تصطدم بشعوبها، وهو أمر لا ينفع في حل الأزمات".
وتابع "حكام البحرين عاجزون عن حل قضاياهم الداخلية وتلبية المطالب الشعبية، ومطالب الشعب البحريني سلمية ومدنية"، ناصحا الحكومة البحرينية "بالتعامل مع شعبها بصدق وعدل، ووفق المعايير الأخلاقية بدل اللجوء إلى أساليب بالية والإصرار على اتخاذ الإجراءات الأمنية" على حد قوله.
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