السجن 5 سنوات لأربعة متهمين بوضع قنبلة وهمية وحرق إطارات في عالي

2017-03-07 - 2:33 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، على أربعة متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة وضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، وإحراق إطارات بمنطقة عالي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 24 مارس/ آذار 2016 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا حريقاً عمداً في المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما وضعوا نموذجاً محاكٍ لأشكال المتفجرات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهم الأول عن طريق "التحريات المكثفة"، زاعمة أن الأخير اعترف على بقية المتهمين خلال الاستجواب.