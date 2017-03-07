الديهي: «وعد» أحد أعمدة العمل السياسي وهي أكبر من مجرد جمعية سياسية

2017-03-07 - 2:57 م

مرآة البحرين: قال نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ حسين الديهي، إن قرار السلطات بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، هو «غياب للرشد السياسي».

وفي تصريح له (الثلثاء 7 مارس/آذار 2017) تعليقاً على دعوى وزارة العدل المطالبة بحل «وعد»، أكد الديهي أنها «أكبر من أن تكون مجرد جمعية سياسية، ولا يمكن أن يحد مشروعها الوطني مبنى أو مقر»، بل هي «عمد من أعمدة العمل السياسي والوطني».

وأكد الديهي وقوف الوفاق مع وعد في «حمل مطالب شعبنا، ورسالتنا هي أننا اليوم أقوى من أي زمن مضى والسلطة مهزومة وتتخبط عبر إجراءاتها المتهورة. ‏إن قضية شعبنا هي قضية محقة ومنصفة، ومطالبه العادلة لابد أن تتحقق بالرغم من استبداد الديكتاتورية، وإغلاق ⁧ الوفاق ⁩ و ⁧وعد ⁩ لن يجلب لكم إلا الهزيمة» على حد تعبيره.

يذكر أن السلطات شنت حملة هي الأقسى ضد المعارضة منذ العام الماضي، تمثلت في حل جمعية الوفاق كبرى الجمعيات المعارضة، وسحب جنسية آية الله قاسم الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية وإحالته للمحاكمة.

كما ضاعفت السلطات خلال حملتها العام الماضي، عقوبة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وقضت بحبسه 9 أعوام، واعتقلت الحقوقي البارز نبيل رجب، ومنعت عشرات النشطاء من مغادرة البلاد، وهي خطوات لاقت انتقادات حادة من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، أبرز حليف للبحرين.