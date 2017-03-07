نقل رجل دين شيعي إلى سجن الحوض الجاف بعد شهر من احتجازه في مبنى التحقيقات
2017-03-07 - 3:43 م
مرآة البحرين: نقلت السلطات الأمنية رجل الدين الشيعي البارز الشيخ محمد صالح القشعمي ونجله أبوالفضل إلى سجن حوض الجاف، وذلك بعد حوالي شهر من احتجازهما في مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية (المخابرات)، وذلك وفق ما أكدت ابنته «بنت الهدى».
وكانت السلطات اعتقلت القشعمي وابنه أبو الفضل وابنته أميرة في 9 فبراير/شباط الماضي، بعد مداهمة منزلهم في باربار، على خلفية إيوائهم لمطلوبين على ذمة قضايا سياسية.
ونشرت وسائل إعلام حكومية صورة القشعمي وابنيه، زاعمة أنهم ينتمون لخلية إرهابية.
وعرف من الشيخ القشعمي (65 عاماً) وقوفه بقوة إلى جانب الحراك المطلبي الذي انطلق في فبراير/شباط 2011، في قبال استفراد أسرة آل خليفة بالحكم والثروة.
وصول والدي المعتقل #الشيخ_محمد_صالح_القشعمي— بنت الهدى القشعمي (@bentalhudaq) March 7, 2017
وأخي #أبوالفضل_القشعمي الى سجن الحوض الجاف #القشعمي#باربار #معتقلون#يا_فرج_الله
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