المفوض السامي لحقوق الإنسان: القمع لن يقضي على مظالم الناس في البحرين

2017-03-08 - 12:19 م

مرآة البحرين: انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، القمع المتزايد الذي تمارسه السلطات في البحرين، منذ يونيو/حزيران الماضي.

وفي كلمة له خلال استعراضه للتقرير السنوي في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (الأربعاء 8 مارس/آذار 2017)، طالب المفوض السامي البحرين بالسماح لممثلين عن مكتب المفوضية، والمقررين الخاصة، بزيارة البلاد فوراً، داعيا حكومة البحرين بالقيام بإجراءات محددة لبناء الثقة.

وخلال كلمته قال المفوض السامي أن البحرين "فرضت ومنذ يونيو الماضي قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والسياسيين، الذين تعرضوا للاعتقال والاستجواب والترويع وفرض بحقهم حظر السفر"، مشدداً على أن "القمع لن يقضي على مظالم الناس في البحرين ولكن سيزيد هذه المظالم"، على حد وصفه.