الاستئناف تؤيد سجن متهم 10 سنوات في قضية تجمهر بالمنامة
2017-03-08 - 12:42 م
مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار المعارضة كأن لم تكن لمتهم محكوم عليه بالسجن 10 سنوات بقضية تجمهر. إذ سبق وأن حكمت محكمة أول درجة على 3 متهمين بالحبس 3 سنوات، وعلى المتهم الرابع بالسجن 10 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة مفاده قيام مجهولين بإضرام النار في عازل ماء وحاوية وإطار واحد، على شارع عيسى الكبير بالقرب من تقاطع شارع باب البحرين، ووضعوا جسما محاكيا لشكل متفجرات هو عبارة عن قنينة سوداء بها صفيحة ألومنيوم وأسلاك حمراء وساعة. وقد دلت التحريات التي أجراها نقيب بوزارة الداخلية على أن المتهمين الأول والثاني كانا ضمن المشاركين في الواقعة محل التحقيق، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، وبسؤالهما اعترفا بمشاركتهما وقررا مشاركة الثالث والرابع معهما فيها.
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