السجن 3 و5 سنوات لستة متهمين بالتجمهر

2017-03-08 - 1:26 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، على 6 متهمين بسجن 3 منهم 5 سنوات، وبحبس البقية 3 سنوات في قضية تجمهر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كانت النيابة العامة قد أسندت التهم للمتهمين أنه في 16 يناير/ كانون الثاني 2016، أشعلوا وآخرين عمداً حريقاً تنفيذاً لغرض إرهابي، ووضعوا وآخرين مجهولين بمكان عام نموذجاً محاكياً لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف». وتراوحت أعمار المتهمين بين 16 و24 عاماً.