إدارة الحوض الجاف مستمرة في التضييق على المعتقلين السياسيين منذ أكثر من عام

2017-03-08 - 2:18 م

مرآة البحرين: واصلت إدارة سجن الحوض الجاف (الحبس الاحتياطي) تضييقها على المعتقلين السياسيين، في إجراءات وصفت بالتعسفية.

وقالت رابطة عنابر سجن الحوض الجاف في بيان لها 8 مارس/آذار 2017 أن الإدارة مستمرة في "منع المعتقلين من حقوقهم عن طريق وضعهم في زنازين شبه انفرادية وحرمانهم من الغذاء المناسب والرياضة والتعرض للشمس ومصادرة كل كتبهم التعليمية والدينية وحرمانهم من قراءة الصحف في سياسة ممنهجة لإبقائهم في دائرة الجهل".

وتابعت بالقول أن إدارة سجن الحوض الجاف وصلت "حرمان المعتقلين وحرمان أمهاتهم وأولادهم وعوائلهم من ملامستهم لمدة طويلة (بوضع حاجز زجاجي خلال الزيارات)، دون أي اكتراث لإنسانيتهم رغم عدم ثبوت التهم الكيدية الموجهة ضدهم كما يتم التنكيل بهم بين الفينة والأخرى وضربهم بتشفي وانتقام".

وأضافت الرابطة أن العديد من المعتقلين يقبعون في الزنازين الانفرادية بسبب " رفضهم القوانين التعسفية والاستفزازات والتلفظ عليهم بالكلمات البذيئة"، مؤكدة أن سجن الحوض الجاف تحول إلى مقر "للتنكيل والتعذيب بدل الإصلاح والتأهيل، كما أدى ذلك لإصابة العديد من الموقوفين الجنائيين أيضا بأمراض نفسية والعيادات تضج بهم".

وتساءلت رابطة عنابر سجن الحوض الجاف عن سبب عدم تحريك الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة التظلمات أي ساكن، مشيرة إلى أن السجن صار يحوي مئات المرضى وأن "الأمراض متفشية والحشرات منتشرة في الزنازين البالية في أسقفها وفي أسرتها التي لا يستطيع المعتقلون النوم عليها، وكذلك المجاري التي تتحول في بعض الأحيان إلى مستنقعات".