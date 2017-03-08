صفاء الخواجة: المضربون عن الطعام في سجن جو يتعرضون لمضايقات من بعض الشرطة

2017-03-08 - 2:40 م

مرآة البحرين: قالت الناشطة صفاء الخواجة، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان أن "المضربون عن الطعام في سجن جو المركزي، يتعرضون لمضايقات من قبل بعض الشرطة".

وفي تصريح لها (الأربعاء 8 مارس/آذار 2017) نقلاً عن أهالي معتقلين في سجن جو قالت أن الشرطي مسؤول المناوبة يحضر للمضربين عن الطعام، ويأمر بتقييد أيديهم من الساعة 6 مساء حتى 1 فجراً، ويحضر معه شرطي يتلفظ بألفاظ بذيئة على المعتقلين.

وأضافت أن "إدارة السجن طلبت من المضربين عن الطعام فك الإضراب، إلا أن المضربين أصروا على تلبية مطالبهم قبل فك الإضراب، فيما تردت صحة أحد المضربين عن الطعام، ونقل إلى عيادة السجن، وتعرض في طريقه للعيادة إلى ضرب مبرح، فيما رفضت العيادة علاجه، وتم إعادته إلى الزنزانة".

وأضرب معتقلون في سجن جو عن الطعام احتجاجاً على تقليص الزيارات إلى نصف ساعة فقط، وفصل الأشقاء المعتقلين عن بعضهم البعض، خلال الزيارة الأسبوعية للعائلة، ونية السجن وضع حواجز زجاجية بين المعتقلين وأهاليهم خلال الزيارات.

وامتنع الرموز المعتقلون في سجن جو عن الزيارات العائلية، احتجاجاً على هذه الإجراءات.