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"الشفافية" تدعو في اليوم العالمي للمرأة للإفراج عن المعتقلات في السجون البحرينية
2017-03-08 - 3:45 م
مرآة البحرين: دعت الجمعية البحرينية للشفافية في بيانٍ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليوم الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017) السلطات البحرينية إلى الإفراج عن جميع النساء المسجونات في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، كما دعت إلى معالجة أوضاع المرأة في العمل.
واعتبرت البحرينية للشفافية "الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى شريكاً حقيقياً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وأكدت على "دور الجمعيات النسائية في نشر ثقافة مناهضة العنف".
وتعتقل البحرين 7 نساء على الأقل بتهم متفاوتة بينها التغريد على "تويتر" أو المشاركة في الاحتجاجات أالتستر على أقاربهن الذين تطاردهم السلطات على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
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