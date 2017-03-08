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قيّم جامع الزهراء بمدينة حمد يتعرض لاعتداء من قبل ملثمين فجرا
صورة عممتها الأوقاف الجعفرية لقيّم الجامع بعد تعرضه للضرب
2017-03-08 - 5:00 م
مرآة البحرين: قالت الأوقاف الجعفرية الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017) إن القيّم على جامع الزهراء (ع) في مدينة حمد تعرض "لاعتداء مؤسف" قبيل صلاة الفجر.
وذكرت الإدارة أنّ الرجل الذي يبلغ من العمر 54 عاماً، أصيب بجروح إثر الاعتداء عليه من قبل شخصين ملثمين تفاجأ بدخولهما خلفه أثناء قيامه بفتح الباب الداخلي للجامع، وأرادا سرقة ما يتوافر لديه من مال، فلما لم يعثرا على شيء قاما بالاعتداء عليه ولاذا بالفرار، أثناء قيامه بإغلاق الباب واستدعاء حارس الجامع.
وأوضحت إدارة الأوقاف أنها تتواصل مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة الحادث، ووجهت الإدارة القيم إلى تسجيل بلاغ لدى المركز الأمني.
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