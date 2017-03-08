تعذيب علي محمد حكيم العرب بعد أن رفض تقبيل رجل أحد حرّاس الحوض الجاف

2017-03-08 - 8:16 م

مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات من سجن التوقيف بالحوض الجاف أن المعتقل علي محمد حكيم العرب تعرض للضرب لأنه رفض تقبيل رجل حارس شرطة طلب منه ذلك، فور وصوله من مبنى المخابرات بعد 26 يوما من اعتقاله.

وكانت السلطات قد اعتقلت العرب (9 فبراير/ شباط 2017) قبل أن تتهمه بالتورط في مقتل ضابط شرطة يدعى هشام الحمادي، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مقتله بالرصاص (29 يناير/ كانون الثاني 2017) في البلاد القديم جنوب العاصمة المنامة.

ومنذ اعتقاله، ظل العرب محتجزا في مبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات)، وفي اليوم الأول لنقله لسجن الحوض الجاف طلب منه أحد الحراس تقبيل رجله، إلا أن العرب رفض ذلك، قبل أن يتعرض للضرب على يد مجموعة كبيرة من الحرّاس، ونقله لعيادة السجن.

وأكد موقوفون بالسجن أن آثار التعذيب بالصعق بالكهرباء وانتزاع الأطافر كانت واضحة على جسم العرب منذ وصوله من مبنى التحقيقات، فيما قال آخرون أنه كان على كرسي متحرك.