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جمعية الوفاق تدشّن كتاب "مرافعة وطن" غدا في بيروت
2017-03-08 - 10:22 م
مرآة البحرين: يدشن نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي غدا في بيروت (9 مارس/ آذار 2017) كتاب "مرافعة وطن"، الذي يحتوي على نصوص مرافعات قدمها زعيم المعارضة البحرينية أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان.
وقدّم الشيخ سلمان، يقضي حكما بالسجن 9 سنوات، مرافعات أمام المحاكم البحرينية أكد فيها براءته من جميع التهم التي وجهت إليه، فضلا عن رؤيته لشكل الدولة الديمقراطية ومؤسساتها، والمطالب المحقة لشعب البحرين بجميع أطيافه.
ويتضمن حفل التدشين كلمات لزعماء أحزاب وتيارات عربية ولبنانية، بينهم قاسم صالح الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية و السيد نواف الموسوي عضو كتلة الوفاء للمقاومة.
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