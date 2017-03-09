ظريف التقى أمير قطر في الدوحة لمناقشة ملف البحرين وقضية آية الله قاسم

2017-03-09 - 10:48 ص

مرآة البحرين (خاص): قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، سيد حسين نقوي حسيني، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لدولة قطر، كانت لبحث قضية آية الله الشيخ عيسى قاسم، ومطالب الشعب البحريني.

وفي تصريح أدلى به حسيني لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، قال أن ظريف زار قطر لبحث "وضع زعيم الشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم"، مضيفاً "إيران دائما ما كانت تقف إلى جانب مطالب الشعب البحريني، وترى أن على البحرين الاستماع إلى هذه المطالب وتلبيتها، والجلوس في حوار مع المعارضة، كي لا تنقطع الصلة بين الحكومة والشعب، وكي لا يصل شعب البحرين إلى مرحلة عدم تحمل الحكومة".

وفيما يتعلق بالتهديدات المختلفة الموجهة للشيخ عيسى قاسم، أوضح حسيني أن "الإعدام والقمع وإسقاط الجنسية لن يؤدي إلى سيطرة الحكومة على الشعب، وإيران تولي أهمية بالغة لبقاء الشيخ عيسى قاسم بعيدا عن التعرض للسوء، وهو أمر بالغ الأهمية أكده وزير الخارجية في لقائه حكام قطر، بوصفهم أصدقاء لحكام البحرين".

وأكمل "قطر دولة جارة للبحرين ولإيران، ولديها نفوذ في البحرين، وأمن البحرين هو من أمن قطر، ولهذا على حكام قطر التحرك في هذا الاتجاه، وهي الرسالة التي حرص على إيصالها الوزير ظريف والوفد الدبلوماسي لحكام قطر".

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى الدوحة (الأربعاء 8 مارس/آذار 2017) والتقى خلالها بنظيره القطري، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

يذكر أن سلطات البحرين أسقطت جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية، آية الله الشيخ عيسى قاسم، وأحالته للمحكمة لممارسته فريضة الخمس الخاصة بالشيعة، ومن المزمع صدور حكم بحقه في 14 مارس/آذار الجاري.