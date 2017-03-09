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صور: معاناة أهالي الدراز مستمرة… اختناقات مرورية يومية بسبب الحصار المفروض منذ أشهر
يعاني أهالي بلدة الدراز من حصار أمني خانق منذ أكثر حوالي 9 أشهر
2017-03-09 - 11:14 ص
مرآة البحرين: تستمر معاناة أهالي الدراز اليومية بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الأمنية على البلدة منذ يونيو/حزيران العام الماضي.
ونشر نشطاء صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي عن الاختناقات المرورية صباح اليوم (الخميس 9 مارس/آذار 2017) التي يعاني منها أهالي البلدة، والتي تتسبب بوصولهم متأخرين لأعمالهم، فيما يؤدي الحصار الأمني لعودتهم متأخرين إلى منازلهم أيضاً.
وتغلق السلطات معظم مداخل البلدة، منذ فرض الحصار، والذي جاء كرد على الاعتصام المفتوح المقام عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، في 20 يونيو/حزيران الماضي، احتجاجا على إسقاط جنسيته.
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