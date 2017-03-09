الخارجية تهاجم المفوض السامي وتصف حديثه عن البحرين بـ «المزاعم الزائفة»

هاجم المفوض السامي الأمير زيد بن رعد (الصورة) البحرين خلال كلمة له بمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس

2017-03-09 - 12:58 م

مرآة البحرين: هاجمت وزارة الخارجية البحرينية، المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، على خلفية خطابة الذي ألقاه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الأربعاء 8 مارس/آذار 2017، واصفة خطابه بـ «المزاعم الزائفة».

وقال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن الخارجية سترد على خطاب المفوض السامي «بالشكل المناسب».

وأضاف «بالرجوع إلى بيانات سابقة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن البحرين، تبين لي أن ما طرحه أمس هو تدوير لمزاعم سبق أن طرحها في بياناته في الفترة الماضية، وهي ذات المزاعم الزائفة وغير الصحيحة، وتفتقر إلى الدقة والمصداقية».

ونفى الدوسري وجود حظر سفر على أي شخص في البحرين، زاعماً أن البحرين تحفظ حقوق الإنسان من خلال «الإجراءات القضائية الشفافة»، وهي ادعاءات تفندها منظمات حقوقية دولية.

وتابع «عندما نأتي ونستمع للمفوض السامي يعيد ذات المزاعم التي تم الرد عليها سابقاً، فهو أمر يعيب هذا البيان، وسنقوم بالرد عليه بالشكل المناسب».

وبشأن الحظر الذي تفرضه المنامة على مكتب المفوضية السامية والذي انتقده الأمير زيد بن رعد، قال الدوسري أن العلاقة مع المفوضية مبنية على الاحترام والاتصال المباشرة، مضيفاً «رئيس قسم الشرق الأوسط في مكتب المفوضية السامية كانت له زيارة إلى البحرين في نهاية العام 2015، وطرحنا أن يزور البحرين في العام 2016 ولكن لم تلقَ الدعوة الاستجابة بسبب الشروط المسبقة التي طرحت من جانب المفوضية السامية قبل زيارة البحرين»، على حد زعمه.