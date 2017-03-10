وزارة الداخلية تقول إن قيّم جامع الزهراء اعترف بأنه اختلق واقعة الاعتداء عليه وأحدث إصابات بنفسه

2017-03-10 - 12:06 ص

مرآة البحرين: اتهمت وزارة الداخلية الخميس (9 مارس/ آذار 2017) قيّم جامع الزهراء (ع) بمدينة حمد باختلاق واقعة الاعتداء عليه وإحداث إصابات بنفسه وطلب من عامل آسيوي يعمل معه بذات المسجد تصويره".

وقالت الداخلية، في بيان، إن هذه الرواية "أدلى به القيّم لدى مركز الشرطة"، وأضافت أن العامل المذكور، أفاد أنه قام بالتصوير بناء على طلب شخصى من قيم المسجد، ثم سلمه الصور".

ودعت الداخلية "وسائل الإعلام إلى ضرورة التحقق مما تنشره من معلومات وصور حتى لا تتسبب فى اثاره السلم الأهلي".

وكانت الأوقاف الجعفرية قد قالت، أمس الأربعاء، إن القيّم تعرض لاعتداء مؤسف قبيل صلاة الفجر من ملثمين بدافع السرقة.