السعودية تقتل ناشطا في القطيف شرق البلاد

2017-03-10 - 12:24 ص

مرآة البحرين: قتلت القوات السعودية مساء الخميس (9 مارس/ آذار 2017) مصطفى المداد الناشط في الحراك الذي يطالب بالإنصاف شرق البلاد، بالرصاص الحي في حي الشويكة بمنطقة القطيف.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الأمنية فتحت النار على المداد ما أدى إلى استشهاده، بعد إصابته بعشرات الطلقات النارية قرب منزله.

ولفتت المصادر إلى أن القوات تعقبت المداد بسيارة مدنية مصفحة BMW واصطدمت بسيارته، و فتحت النار بكثافة عليه وبصورة عشوائية.