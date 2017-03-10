البحرين: الإفراج عن الدكتور علي العكري بعد قضائه 5 سنوات في السجن

2017-03-10 - 2:27 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الجمعة 10 مارس/آذار 2017) عن استشاري جراحة العظام والمفاصل، الدكتور علي العكري، بعد انقضاء مدة محكوميته المقررة 5 سنوات.

وكان العكري اعتقل في مارس/آذار 2011 على خلفية علاجه جرحى الاحتجاجات التي عمت البلاد في فبراير/شباط 2011.

وأفرج عن العكري والكادر الطبي بشكل مؤقت بعد ضغوط دولية، مع استمرار محاكماتهم، فيما عاد العكري إلى السجن بعد تأييد حبسه 5 أعوام.