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البحرين: الإفراج عن الدكتور علي العكري بعد قضائه 5 سنوات في السجن

الدكتور علي العكري بعد الإفراج عنه وإلى جانبه زوجته الدكتورة فريدة الدلال
الدكتور علي العكري بعد الإفراج عنه وإلى جانبه زوجته الدكتورة فريدة الدلال

2017-03-10 - 2:27 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الجمعة 10 مارس/آذار 2017) عن استشاري جراحة العظام والمفاصل، الدكتور علي العكري، بعد انقضاء مدة محكوميته المقررة 5 سنوات.

وكان العكري اعتقل في مارس/آذار 2011 على خلفية علاجه جرحى الاحتجاجات التي عمت البلاد في فبراير/شباط 2011.

وأفرج عن العكري والكادر الطبي بشكل مؤقت بعد ضغوط دولية، مع استمرار محاكماتهم، فيما عاد العكري إلى السجن بعد تأييد حبسه 5 أعوام.

 

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