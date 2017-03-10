أمر ملكي بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضية في الوطنية لحقوق الإنسان
2017-03-10 - 2:35 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء فيه:
-المادة الأولى:
يجب أن تتوافر في عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - ضماناً لاستقلاليته - بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يلي:
- ألا يكون العضو منتمياً لأي جمعية سياسية، ويُستثنى من ذلك أعضاء السلطة التشريعية الذين يكون لهم حق النقاش دون التصويت.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ ومُلماً بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرغ.
- أن تكون مضت على عضويته سنتان على الأقل لمن يُعين من منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية.
-أن يكون في درجة أستاذ مساعد على الأقل لمن يعين من الهيئات الأكاديمية.
- أن تكون له مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان.
- المادة الثانية:
يراعى في اختيار أعضاء مجلس المفوضين ما يلي:
- تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة.
- تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً.
- تمثيل الأقليات.
- أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المختصين في المجالات القانونية والحقوقية وغيرها من المجالات التي تدخل في صلب عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
- منع تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة الثالثة:
على وزير الديوان الملكي إجراء المشاورات اللازمة لترشيح الأسماء للعضوية المتفرغة وغير المتفرغة في مجلس المفوضين.
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