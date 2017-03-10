تأييد تغريم مغرد بتهمة الإساءة إلى صحفية في صحيفة الوطن

2017-03-10 - 2:38 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بتأييد تغريم مغرد (57 سنة) 50 دينارا بتهمة الإساءة إلى الصحفية بصحيفة الوطن، منى المطوع ،بنشر صورة لمقالها الصحفي في حسابه بموقع انستغرام، معلقا عليها بالقول «ما حب أشوف صورة بنت كأنها رايحة معاريس لذلك مطنش».

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون شهر يونيو/حزيران 2015 رمى علنا الصحفية منى المطوع بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجه إليها تلك الألفاظ.

ولم ينكر المستأنف تلك التهمة بل اعترف في محضر الضبط بأنه صاحب الحساب وأعاد نشر المقال للصحفية وكتب عليها عبارة «بس لأني صايم وفِي رمضان ما أحب اشوف صورة بنت كأنها رايحة معاريس لذلك مطنش».

وأدانته محكمة أول درجة المتهم بتغريمه 50 دينارا فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتأييد الحكم.