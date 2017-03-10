البحرين: تصاعد التوتر مع اقتراب محاكمة قاسم… ودعوة للعصيان وتعطيل الدراسة الثلاثاء

2017-03-10 - 8:17 م

مرآة البحرين: تتصاعد أجواء التوتر في البحرين مع ترقب قرار محكمة بحق الزعيم الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، على خلفية إدارته لفريضة الخمس الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية إلى الحكم يوم الثلاثاء المقبل (14 مارس/ آذار 2017)، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السادسة لاقتحام قوات سعودية وإماراتية للبحرين للمساعدة في قمع انتفاضة شعبية سعت لوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة على السلطة.

وشهدت ساحة الاعتصام حول منزل آية الله قاسم تزايد ملحوظ في المعتصمين، الذين ساروا في تظاهرات في المنطقة حذروا من تصعيد النظام بحقه، وقالوا إنهم لن يسمحوا بالاعتداء عليه.

وتظاهر الآلاف الجمعة في مناطق متفرقة تنديدا بالمحاكمة، وبإجراءات النظام.

وأعلنت قوى معارضة عن تعطيل المدارس والجامعات الثلاثاء، والامتناع عن التبضع والسفر، ودعت إلى النزول إلى الساحات والشوارع.