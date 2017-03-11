إصابة خطيرة لطفل في العوامية بعد هجوم مباغت لقوات سعودية على حي قديم

تعرض الطفل وليد العريض لطلقتين في الرأس وثالثة في اليد خلال هجوم مباغت على بلدة العوامية بالسعودية

2017-03-11 - 1:01 م

مرآة البحرين: تعرض صباح اليوم السبت 11 مارس/آذار 2016 طفل لإصابة حرجة، إثر هجوم مباغت نفذته قوات سعودية على حي بالعوامية، في القطيف، شرقي المملكة العربية السعودية.

وقال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات سعودية، شنت هجوماً مباغتاً على حي المسورة، في بلدة العوامية، بالقطيف، نتج عنه "إصابة الطفل وليد العريض - 16 عاما"، بثلاث طلقات من الرصاص الحي (طلقتان في الرأس وثالثة باليد)، أدخل على إثرها العناية القصوى في المستشفى.

وتداول نشطاء صوراً لآثار الدمار الذي خلفه الهجوم، ومشاهد لبقع دم كبيرة على الأرض.

وتعمد السلطات السعودية لهجوم مُباغت بين الحين والآخر على بلدة العوامية بالقطيف، بحجة البحث عن مطلوبين، فيما استغلت زعمها بتطوير حي المسورة، إلى المزيد من العقوبات ضد أبناء البلدة، حيث قطعت عنهم الماء والكهرباء استعدادا لهدم الحي الذي يرفض الأهالي مغادرته.

وتستخدم السلطات السعودية القمع المفرط ضد أبناء القطيف عموما والعوامية على الخصوص، حيث أقدمت قبل يومين على قتل الشاب الناشط في الحراك المطلبي "مصطفى المداد".