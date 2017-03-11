مركز البحرين لحقوق الإنسان: العزل عن العالم الخارجي يزيد من مخاطر تعرض 12 معتقلاً للتعذيب

لم تلتق عائلة سيد فاضل سيد عباس به منذ اعتقاله في 29 سبتمبر 2016 ولم يمكن من لقاء محامي

2017-03-11 - 2:55 م

مرآة البحرين: أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن بالغ قلقه إزاء الزيادة المثيرة للقلق الأخيرة في استخدام الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات البحرينية.

وفي بيان للمركز، أوضح أنه في شهر فبراير/شباط الماضي وحده، وثق المركز وجود 10 حالات على الأقل، لأشخاص تم القبض عليهم واحتجزوا دون تمكينهم من الوصول إلى محاميهم، أو التواصل مع عائلاتهم أو السماح لهم بزيارتهم، وفي ظل هذه الظروف يتزايد خطر التعرض للتعذيب.

وعبر مركز البحرين عن إدانته الشديدة لهذه الممارسة، وقلقه البالغ على سلامة المعتقلين الذين تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.

وأوضح المركز أن استطاع توثيق تعرض كل من "حامد جاسم العابد (28 سنة)، محمد جاسم العابد (28 سنة)، أحمد محمد صالح العرب (26 سنة)، علي محمد علي العرب (23 سنة)، صادق أحمد منصور (27 سنة). أميرة محمد صالح القشعمي (35 سنة)، محمد صالح القشعمي (65 سنة)، أبو الفضل محمد صالح القشعمي (24 سنة)، يوسف حسن محمد (21 سنة)، جعفر ناجي حميدان (21 سنة)، سيد فاضل عباس رضي (24 سنة)، وسيد علوي حسين العلوي ( سنة 43)" للاعتقال والعزل عن العالم الخارجي لمدد متفاوته، حيث حرموا ولازالوا يحرمون من لقاء عائلاتهم أو الالتقاء بمحاميهم.

وطالب المركز في ختام بيانه حكومة البحرين للتقيد بالقواعد والأنظمة الدولية، ومنح المعتقلين حق التمتع بالإجراءات القانونية، وكذلك السماح لهم بالحصول على زيارات من أفراد الأسرة، ووضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في البحرين.