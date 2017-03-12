2017-03-12 - 1:30 م

مرآة البحرين: حذّر ممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم، الشيخ عبدالله الدقاق، من أن إقدام السلطة على اعتقال الشيخ قاسم سيقود إلى حمام من دم في البحرين.

وفي حوار مع وكالة تسنيم الإيرانية، قال الشيخ الدقاق إن أي استهداف لآية الله قاسم سيكون "بمثابة زلزال وبركان مدوي وما بعد الاستهداف ستكون خياراته مفتوحة وما بعد الاستهداف يختلف عما قبل الاستهداف، وسننطلق الى مرحلة اخرى لا يحسن الافصاح عنها الآن".

وأضاف الشيخ الدقاق أن النية لدى السلطة "أن تدين الشيخ بالسجن وتحكم باخراج الشيخ حسب معلوماتنا، ولكن يبدو أن الحركة الجماهيري والشعبية كبيرة جدا والضغوط كبيرة جدا وقد تتغير المعادلة، وسيحسم شعبنا الأبي والكبير في البحرين هذه المعادلة وسيغير الموقف".

وأشار إلى أن الحديث عن تنسيق بحريني تركي، لنفي سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم الى تركيا، هو كلام نُشر على مواقع إخبارية، وإن من شأن إرادة الشعب أن تكون أكبر من هذه الخطوة فيما لو أرادوا تنفيذها.

وأوضح الشيخ الدقاق أن "بريطانيا والسعودية تدفعان باتجاه حسم الأمور وازالة رأس الفتنة" حسب تعبيرهم، وعقّب قائلاً "لكن سيصطدمون بصخرة الواقع".