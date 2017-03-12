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الدرازي: لجنة التعذيب تناقش تقرير البحرين نهاية أبريل المقبل
2017-03-12 - 1:55 م
مرآة البحرين: قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إن المؤسسة ستقدم تقريرها الموازي للتقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية في نهاية مارس الجاري، وأن اللجنة ستناقش تقرير البحرين الدوري في نهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت في 20 سبتمبر/أيلول 2016، تقريرها الموازي بشأن البحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
جاء ذلك أثناء مناقشة مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال جلسة الشورى اليوم الأحد 12 مارس 2017.
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