"أمن الدولة" يعيد المعتقل أبو الفضل القشعمي لزنازينه وسط قلق من تعرضه للتعذيب

2017-03-12 - 2:38 م

مرآة البحرين: أفاد معتقلون في سجن الحوض الجاف، أن جهاز أمن الدولة أعاد المعتقل أبو الفضل القشعمي إلى زنازينه مجدداً، وتحديداً منذ ثلاثة أيام حيث انقطعت الأخبار عنه بتاتاً.

وبحسب السجناء فقد حضرت يوم الخميس الماضي قوات تابعة لجهاز أمن الدولة، وأخذوا المعتقل أبو الفضل لتختفي أخباره، وسط قلق بالغ من تعرضه للتعذيب الوحشي مجدداً

وكانت السلطات نقلت رجل الدين الشيخ محمد صا­لح القشعمي ونجله أبي الفضل إلى سجن الحوض الجاف، بعد انقطاع أخبارهم لمدة 26 يومًا في الاختفاء القسري.

كانت سلطات البحرين قد اعتقلت الشيخ القش­عمي وابنه أبا الفضل وابنته أميرة في 9 فب­راير الماضي، بعد مداهمة منزله في باربار، بدعوى إيوائهم مطلوبين في قضايا سي­اسيّة. وعمدت وزارة الداخلية إلى نشر صورة ال­قشعمي وابنه وابنته عبر وسائل الإعلام وقالت إنهم ينتمون لخليّة إرهابيّة، وهي التهمة الشائعة التي توجهها السلطات إلى النشطاء المطالبين بالحرية والديمقراطية في البحرين.