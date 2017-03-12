النيابة العامة: حبس قيّم جامع الزهراء 7 أيام على ذمة التحقيق

2017-03-12 - 5:38 م

مرآة البحرين: قالت النيابة العامة الأحد (12 مارس/ آذار 2017) إنها أوقفت قيم جامع الزهراء في مدينة حمد 7 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن قام بتقديم بلاغ كاذب.

وكان قيم المسجد قد أفصح عن "قيام شخصين مجهولين بالاعتداء عليه بالضرب بقصد سرقته أثناء حضوره إلى المسجد لرفع آذان الفجر"، إلا أنه أقر بعد ذلك بتقديمه بلاغاً كاذباً للجهة الأمنية وافتعاله الإصابات في نفسه وطلب من العامل الآسيوي بالمسجد تصويره، وفقا للنيابة.

وقالت النيابة إنها باشرت التحقيق فور عرض الأوراق عليها واستجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه من اتهام وقرر بمضمون ماقرره بمركز الشرطة وقد أمرت بحبسه سبعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.