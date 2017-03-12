ظريف لم يطرح قضيّة البحرين خلال لقائه أمير قطر

2017-03-12 - 10:29 م

مرآة البحرين: قالت معلومات إن وزير الخارجية الإيرانية لم يطرح قضيّة البحرين خلال لقائه أمير قطر في الدوحة الأربعاء الماضي، 9 مارس/آذار 2017.

وأكدت المعلومات أن ظريف لم يتطرّق إلى الأزمة البحرينية خلال اجتماعه بنظيره القطري، وأمير قطر تميم آل ثاني.

وكان نائب في البرلمان الإيراني قد دعا ظريف إلى التعبير عن احتجاجه على الإجراءات غير الإنسانية من الحكومة البحرينية ضد الشعب البحريني، وضد المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال سيد حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تصريح أدلى به لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، "ننتظر من ظريف أن يبحث خلال زيارته قطر وضع زعيم الشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم"، مضيفاً "إيران دائما ما كانت تقف إلى جانب مطالب الشعب البحريني، وترى أن على البحرين الاستماع إلى هذه المطالب وتلبيتها، والجلوس في حوار مع المعارضة، كي لا تنقطع الصلة بين الحكومة والشعب، وكي لا يصل شعب البحرين إلى مرحلة عدم تحمل الحكومة".

وبحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الخارجية الإيرانية، فقد ناقش ظريف المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والقضايا الإقليمية التي تشغل الساحة اليوم.

وفضلا عن تبادل وجهات النظر حول الملفات الإقليمية والقضايا المثيرة للقلق للجانبين، قالت الوكالة الإيرانية إن الطرفين تحدّثا حول تقوية التعاون التجاري والاقتصادي.