الديهي: النظام يصد أمام كل الاتصالات الإقليمية ويبدو أنه ذاهب إلى المزيد من التصعيد

2017-03-12 - 11:02 م

مرآة البحرين: قال نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي إن النظام رفض كل الاتصالات والتحركات الإقليمية والدولية في قضية محاكمة الوجود الشيعي، وذلك تعليقا على سؤال حول التسريبات المتعلقة بزيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدولة قطر.

واعتبر الديهي أن كل ذلك السلوك السلبي من النظام مؤشر على الذهاب في تصعيد خطير جداً ضد الوجود الشيعي.

وقال الديهي أن على البحرينيين أن يكونوا في أقصى درجات الأهبة والاستعداد وان يكثفوا من جهوزيتهم النفسية والمعنوية والميدانية لأن كل المعطيات تقول اننا سندخل مرحلة جديدة تتعلق بتجريم الواقع الشيعي في كل مفاصل العمل الديني.

وأكد الديهي أن الشعب البحريني "قوي ويمتلك ارادة فولاذية ولن ينكسر امام الفرعنه والغرور بل سيسجل صموداً أسطوريا ونفساً طويلاً لانه متعلق بالله وحده وايمانه وضميره مرتبط بالتغيير الذي ترسمه الإرادة الإلهية".

وقال "كما نجح الشعب في إدارة المعركة على مدى سبع سنوات، سيكون قادرًا على إدارة المعركة لأكثر من سبع سنوات قادمة إذا تطلب الأمر، وأن أي استهداف لقيادة ومرجعيته ودينه وفرائضه ستعطيه زخماً وقدرةً عملاقة في الاستمرار والصمود".