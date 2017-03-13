اعتقال حوالي 20 مواطناً إثر حملة أمنية مكثفة

2017-03-13 - 10:44 ص

مرآة البحرين: شنت السلطات الأمنية حملة مداهمات جديدة، أسفرت عن اعتقال حوالي 20 مواطناً من مختلف مناطق البحرين، معظمهم من جزيرة سترة، وتحديداً من الخارجية.

وكان ضمن المعتقلين 6 من عائلة الشهيد علي المؤمن، (4 أشقاء، ابن عم، وزوج أخت) وذلك وفق ما أكد والد الشهيد علي المؤمن الحاج أحمد المؤمن.

وفي حصيلة نشرها نشطاء، اعتقلت القوات الأمنية صباح اليوم (الإثنين 13 مارس/آذار 2017) من جزيرة سترة كل من "عبدالله أحمد المؤمن، حسين أحمد المؤمن، ياسر أحمد المؤمن، عمار أحمد المؤمن، علي جعفر المؤمن (ابن عم الشهيد علي المؤمن)، صادق جعفر صليل، علي عبدالرسول، عباس صليل، سيد عباس سيد جابر، سيد علي سيد محمد ماجد، سيد حسين سيد حيدر المشعل، أحمد عبدالله الجديد، قاسم أحمد المالكي"، ومن المعامير "عبدالعليم حرم (زوج أخت الشهيد علي المؤمن)، وحمد مكي مقداد"، ومن رأس الرمان "علي عبدالرسول"، ومن المقشع "حسن علي عبدالجبار"، من الكورة "صادق الشوفة، حسن العريبي"، ومن السنابس "سيد رضي الشرخات، محمود مكي سبت، وحسين طالب عبدالرسول الشيخ، أحمد القلاف"، ومن جبلة حبشي "علي جعفر"، من الدراز "محمد فايز"، من بني جمرة "صادق علي مكي"، ومن طشان "جاسم مكي السموم".

واعتقلت السلطات الأمنية منذ مارس/آذار 2011 الآلاف من المواطنين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط 2011، والتي طالبت بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.