بعد الكويت وقطر... سلمان بن حمد يغادر اليوم إلى الإمارات

2017-03-13 - 10:47 ص

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة سيغادر اليوم (الإثنين 13 مارس/آذار 2017) إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وأوضحت الوكالة أن ولي العهد سيلتقي خلال زيارته الإمارة، القيادة السياسية، حيث سيجري مباحثات "تناول تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم العمل الخليجي المشترك".

وكان ولي عهد البحرين غادر إلى الكويت وقطر الأسبوع الماضي، لطلب مساعدات مالية، فيما لم تقر حتى اليوم، ميزانية الحكومة، والتي كان من المفترض إقرارها مع نهاية العام الماضي، في مؤشر على أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، خانقة وحادة.