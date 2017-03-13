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اعتقال 4 أشقاء للشهيد علي المؤمن فجر اليوم
المعتقل حسين المؤمن
2017-03-13 - 12:05 م
مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية فجر اليوم الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) أشقاء الشهيد علي المؤمن، الذي قتلته السلطات في دوار اللؤلؤة فبراير/ شباط من العام 2011.
وأفاد أحمد المؤمن أن السلطات اعتقلت أبناءه عبدالله، حسين، ياسر وعمار كما اعتقلت زوج ابنته عبدالعليم حرم.
وكانت قوات الحكومة قد شنت حملة اعتقالات واسعة فجرا أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 20 مواطنا في مناطق مختلفة.
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