الاستئناف: السجن 10 و13 سنة لأربعة متهمين بحرق دورية في الدراز

2017-03-13 - 12:16 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة 4 مستأنفين كأن لم تكن؛ لعدم مثولهم أمام المحكمة، وقضت بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 10 سنوات لثلاثة وسجن الآخر 13سنة، بقضية حرق دورية وتجمهر وحيازة ذخيرة بالدراز.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بإدانة 13 متهماً في واقعة تجمهر وإلقاء عبوات «مولوتوف» على دورية أمنية والتسبب بأضرار فيها.

وحكمت على المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر بالسجن 10 سنوات، وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهم السابع في القضية مع تغريمه مبلغ 500 دينار عن تهمة حيازة ذخيرة تستخدم في بنادق «الشوزن»، وبحبس المتهم الخامس 3 سنوات؛ لكونه لم يتم الثامنة عشرة وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في ليلة 10 أغسطس/ آب 2014 وليلة 4 سبتمبر/ أيلول 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

كما أن المتهم السابع حاز وأحرز ذخائر تستخدم في بنادق الرش (الشوزن) وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.