تأييد السجن 7 و10 سنوات لمتهمين بالتجمهر في الدراز

2017-03-13 - 12:50 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة مستأنفين كأن لم تكن؛ لعدم مثولهم أمام القضاء؛ أي سجنهم 7 سنوات، وعدم جواز نظر معارضة الآخر المحكوم بالسجن 10 سنوات، في قضية تجمهر بالدراز.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن 10 متهمين لمدة 10 سنوات (من بينهم المتهمون الأربعة المعارضون للحكم) بقضية تجمهر والاعتداء على الشرطة بمنطقة الدراز، كما قضت بحبس متهمَين لما يتما الثامنة عشرة لمدة 3 سنوات عن نفس الواقعة.

وبعدها تقدم 4 متهمين باستئناف، فقضت المحكمة بتعديل عقوبة 3 منهم بالسجن 7 سنوات بدلا عن 10، وتأييد عقوبة الرابع بسجنه 10 سنوات، فلم يرتضوا بالحكم مرة أخرى، فتقدموا بمعارضة استئنافية، فقضت المحكمة بجلسة يوم أمس باعتبار معارضة 3 متهمين لم تكن؛ أي سجنهم 7 سنوات، وعدم جواز نظر معارضة الآخر المحكوم بالسجن 10 سنوات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه الشرطي، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.