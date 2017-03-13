السجن 3 سنوات لمتهمين بالتجمهر في كرزكان

2017-03-13 - 12:54 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، بحبس متهمَين 3 سنوات مع النفاذ؛ لإدنتهما بالمشاركة في التجمهر، وإتلاف سيارة مملوكة لوزارة التربية والتعليم، وتعريض وسائل النقل الخاصة بالخطر في كرزكان.

وتزعم السلطات أن موظفا بدورية تابعة لوزارة التربية والتعليم، تقوم بالتفتيش ليلا على المدارس التابعة للوزارة ومتابعة إجراءات تأمينها، بمنطقة كرزكان في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبعد مروره على مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين، ركب سيارة الوزارة لمواصلة الجولة، لكنه فوجئ بأن الطريق مسدود بالحجارة والأخشاب، فنزل من السيارة لرفع الحواجز ليفاجأ بظهور ملثمين قاموا بتهديده بالاعتداء عليه وحرق السيارة إن أزال شيئا من الطريق، فأخبرهم بطبيعة عمله وأنه يريد المرور فقط، فأصروا على موقفهم وأخبروه إذا كان يريد الخروج من المنطقة فعليه التوجه إلى المقبرة والخروج عن طريقها، ولخوفه من أن يكون ذلك كمينا آخر أسرع بالعودة إلى السيارة، وسار إلى الخلف ليدخل إلى مبنى المدرسة ويختبئ به، فقام الملثمون بإلقاء الحجارة والأخشاب على السيارة فأصابوها بتلفيات.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين الإثنين عن طريق التحريات.